タレントの中川翔子が11日、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日を祝福した。

「パパハッピーバースデー」と夫との“ツーショット”を披露。「お父さんお母さんがふたごたちみててくれてありがとうございます！」と感謝。「大事な日のご褒美レストラン cot 妊娠前以来に行けた〜 久しぶりめちゃくちゃ感動しました！みなさんのご褒美お店 どこですか？教えて！」とつづった。

「二人で出かけるの久しぶりだけど結局のところ双子がかわいいって写真見返し大会になる！大変なことがあっても双子たちが元気なのがなにより もう人生の主人公たちは双子たちです」と中川。「ずり這いがはじまり寝返りコロンコロンするから ぶつけないか心配なので プレイマットを買うか検討してますが 柵付きのとか値段もさまざまだし迷って困ってます！柵は別のほうがいいんだろうか！毎月というか毎週新しい壁があらわれる！と記した。

「夜中ミルクなかなか飲んでくれないで格闘してるとき 大好きな呪術廻戦をみるのがしあわせです」と記し、「#双子」「#絵日記」「#誕生日」「#ずり這い」「#悩み」と添えた。

中川は2023年4月に一般男性と結婚。昨年5月5日に妊娠を発表。のちに双子の男の子であることを公表。8月に産休入り、9月30日に双子を出産。12月に仕事復帰した。