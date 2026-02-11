Nissyこと西島隆弘さん（39）が11日、自身のオフィシャルサイトを通じて本日をもってAAA（トリプル・エー）を脱退することが発表されました。

西島さんは1986年9月30日生まれ、北海道出身。パフォーマンスグループ・AAAとして2005年にデビューし、ドームツアーを行うなど活躍しました。現在はNissyとしてソロでも活動しています。

■オフィシャルサイトで脱退に至った背景を説明

サイトでは、脱退に至った背景について「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。

「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表し、「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と経緯が説明されました。

そして、「長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます」と伝えられ、「Nissyとしての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」とつづられています。

また、AAAのオフィシャルサイトでも西島さんの脱退を報告。AAA&AAAスタッフ一同の名義で「これまでの歩みと想いを大切にしながら、本件につきましてご理解を賜りますようお願い申し上げます。今後は、西島隆弘をはじめ、AAA、そして各メンバーそれぞれが歩む活動を、引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」と、コメントしました。