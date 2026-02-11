歌手・森口博子が１１日、ブログを更新。８日に降った大雪の影響で、長崎空港に長時間足止めを食らったと明かした。

８日に長崎県島原市で行われた「アニソンファンタジックコンサート」に出演した森口は「日曜日の雪は、大変でしたね みんなは、大丈夫でしたか？」とブログにつづった。

続けて「長崎から、１９時３５分の飛行機で帰ってくるはずでしたが…雪の影響で大幅に遅れて、東京に着いた時は、夜中の０時過ぎ 欠航になってる飛行機が多い中、乗れただけでも、ラッキーだね」。

足止めとなった長崎空港では、コンサートに出演したメンバーとともに過ごしたそうで、「堀江美都子さん、影山ヒロノブさん 遠藤正明さんと、長崎空港でずーっと２時間以上、ひたすら待っていました」と記し、待機している時の写真をアップ。

「みんなで、『困ったなあショット！（笑）』 堀江さん、『もお、お化粧がグチャグチャよ』と。にも、関わらずプライベートショットに応じてくださり、感謝です 影山さん、遠藤さんの表情が、中学生男子みたい（笑）」

さらに「レストランでのんびり食事しました サラダに、チキンバンバンジーに、親子丼 美味しかったです」と、食べたメニューの写真もアップ。ただ「お土産売り場で、時間つぶしたり…そのうち、お店も閉まりションボリ」と、空港内のお店も飛行機の出発前に閉店になってしまったという。

それでも待たされたおかげでいいこともあったという森口。「でも、でも、待ち時間が長かった分、レジェンドの堀江美都子さん、影山ヒロノブさん、遠藤正明さんと、いつもより一緒に長くいられて、幸せでした」とつづった。