腕はエンジン体はハンドルが正解です

ドライバーを遠くに飛ばすにはコツがあります。一番大事なのは芯に当てること。これはパターもドライバーも一緒です。芯に当たったボールが最も効率良くクラブのパワーをスピードに変換してくれるからです。そしてもう1つ大事なのは球質。理想的とされるのは、打ち出し角度が13～15度でバックスピン量が毎分2200回転ぐらいの弾道です。この弾道を作るには打ち込んではダメですよ。バックスピンが入り過ぎて吹き上がりますからね。理想なのはやはり、最下点を過ぎたところでボールをとらえることです。回転数に関しては、芯に当てれば問題ありません。打ち出し角度はというと、ハンマー投げをイメージするといいでしょう。

ハンマー投げは5度の角度で投げると最も距離が出るそうですが、あのイメージです。5度前後で打ち出されたボールはバックスピンで舞い上がり、結果的に5度で上昇する放物線を描くのです。さて、弾道の話はこのぐらいにして、ボールを飛ばすための動力の話をしましょう。なんていうと「ボディターンですよね」とか言われそうですが、そうじゃありません。多くのアマチュアが「体はエンジンで腕がハンドル」だと思っているでしょうが、逆です。「腕がエンジンで体がハンドル」が正解なんです。 「腕がエンジン?それじゃ手打ちになっちゃうよ!」そんな声が聞こえてきそうですが、アマチュアの多くが腕を使わないがゆえにボールを上手く打てないのが現実です。ですから、もっと腕を使おうよ、ということです。プロは腕を積極的に使っていますよ。腕なくしてゴルフは語れません。 それでもボディターンを信じている人は納得できないでしょうから、少し詳しく説明しましょう。上手くならない人の9割はインパクトで体が開いている、つまり振り遅れなんですよ。

でんでん太鼓のように?冗談じゃありません。だって、でんでん太鼓を同じ方向に回し続けたら音は出ませんよ。回して戻したときにバチが当たって音が出 るわけじゃないですか。ゴルフでも同じです。必ず腕は体を追い抜いていかなければならないんです。ハンマー投げだって、投げてから体がくるくる回るわけじゃないですよね。自分の体がどこかで止まって、それを腕が抜いていくからハンマーが加速するんです。「体を回せ、体を回せ」と言われるからみなさん体を一生懸命回そうとしますけど、腕より先行させて体を回したらヘッドは返らないんですよ。ゴルフスイングで意識して欲しいのは、必ずどこかでクラブと腕は体の回転を追い抜くということです。パッティングにしても一番動かないのはグリップで、ヘッドが一番稼働するわけでしょう。バックスイングで一番遠いところまで上げてしまったクラブヘッドを、体の回転で戻そうとするから上手く当たらないんです。アドレスの位置から270度離れてしまっているのに、体が先行してしまったら戻りっこないですよね。

フィニッシュではクラブと腕が完全に先行しているわけですから、どこかで追い抜かなければならないのは明らかです。つまり腕を積極的に振っていけ、ということですよ。だから「腕はエンジン、体はハンドル」。これは私のアメリカでの先生であるリナ・リッツェンコーチの持論です。ボールを飛ばすのは腕の振りであり、下半身が向いたほうにボールは飛んでいくということです。だから腕が振れていないとボールは飛ばないし、下半身が暴れればボールは曲がるんです。「タケ、ブリング・ユア・アーム! ブリング・ユア・アーム!」って師匠は何度も私に言ったものですが「腕をもっと速く運べ」って意味なんですね。ニック・プライスはジュニア時代にリナ・リッツェンに教わりましたが、腕の振りが速いでしょう?今でも南アフリカの選手はみんなそうだし、腕の振りを重視するそのスイングがデビッド・レッドベターによって体系化されたんですよ。

もちろん例外はありますよ。たとえば藤田寛之プロは思い切り左腰を切るのでインパクトで体が開きますが、本来なら左に飛ぶところを上手くアジャストしてフェードを打っています。グリップは極端なフックグリップ。にもかかわらず、インパクトではクラブフェースを開いて入れてきます。これは彼の身体的なポテンシャルの中で最大のヘッドスピードを出す方法であり、ある意味特殊な打ち方です。よってアマチュアの人はそんなことをする必要はありません。ゴルフスイングにおいて、一番稼働する体のパーツは腕だということを忘れてはいけません。ですから腕を積極的に振っていきましょう。

