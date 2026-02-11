２０２６年に京都競馬場で行われたハンデキャップ競走の重賞は、３連単が１００万円を超える大波乱決着が続出。２月１日に行われたシルクロードＳ（京都競馬場・芝１２００メートル、良）では、１６番人気のフィオライア（太宰啓介騎手）が先行押し切りで３連単２４３万円超を呼ぶ激走。夢のような超高配当のハンデ戦馬券を当てるためのヒントは？ ＪＲＡの現役キャッパーに話を聞いた。

ハンデ戦の斤量でよく見かけるのが「０．５キロ」刻みの斤量。ちまたでは「０．５がつく馬は強い」という声もよく聞く。この説は本当なのか？

例えば、１月４日に行われた京都金杯（京都競馬場・芝１６００メートル、良）は１８頭立てで争われたハンデ戦。５６．５キロで４番人気のブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）がアタマ差の１着で重賞初制覇を飾った。２着は５番人気のファーヴェント（松山弘平騎手）、３着には１８番人気のショウナンアデイブ（池添謙一騎手）が入り、３連単は１０９万６６４０円と大荒れの結果に。京都金杯は僅差での決着となったうえ、トップハンデ（５８．５キロ）のトロヴァトーレが４着、アローワンス１キロを加味するとランスオブカオス（５７．５キロ）も実質トップハンデ、１番人気で５着だった。

「０．５がつく馬は強い」説について、美浦トレーニングセンター公正室清水洋昭ハンデキャップ役は「例えば５７．５は、５７の馬より強いと思ってる場合もあれば、５８に至らないと思ってつけてる馬もいる」と回答。

さらに、「下の方の数字だと０．５はなかなかつけないですけど、重い斤量になってくると０．５がついているというのはご覧になられたことがあるとは思うんですけど、厩舎の方も『重い斤量になってくると０．５とか１キロでもきいてくる』ということは言われます」という。一概に０．５が強いわけじゃなく「どっちの場合もあるということ」だった。

“横一線でのゴール”を理想として斤量を制定しているハンデキャッパーは競馬への深い知見が求められ、審判・獣医師・競走部門・国際部など様々な部署でキャリアを積んだベテランぞろい。ハンデキャッパーが斤量に込めた意味を読み解くのも、ハンデ戦予想の楽しみ方の一つかもしれない。

「スポーツ報知 馬トクちゃんねる」で１１日公開のＹｏｕＴｕｂｅ動画では、さらにたくさんのハンデ戦の疑問を現役ハンデキャッパーに投げかけている。