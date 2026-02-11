声優・岡咲美保、体調不良できょう予定のイベント見合わせへ「心よりお詫び申し上げます」
歌手で声優の岡咲美保（27）が体調不良のため、きょう8時に予定していた生配信企画のイベントを出演見合わせとする。所属するアイムエンタープライズが11日、公式サイトで発表した。
【写真】幼すぎる顔！色鮮やかな振袖姿の岡咲美保
発表で「岡咲美保に関しましてのご報告」とし、「弊社所属役者 岡咲美保に関しまして、体調不良がみられた為、主催者様との協議のうえ、大事をとって下記の出演を見合わせることとなりました」と説明。きょう午後8時から生配信で予定していた「『岡咲美保・関根瞳の24時のシンデレラ』 100回記念生配信」について触れた。
「この度は、関係者の皆様やいつも応援して下さるファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたします事を、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします」と締めくくった。
