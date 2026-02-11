東海地方は、きょうは各地で久しぶりのまとまった雨が降りました。

東海地方は昨夜から各地で雨が降り、午前11時までの降水量は、豊橋市で19ミリ、名古屋市で11.5ミリなどと広い範囲でまとまった雨が降りました。

10ミリ以上の降水は、去年12月24日以来49日ぶりです。

正午前の名古屋市内は、すっきりしない空模様が続いています。気温は7.6℃で、朝よりも風が少し強まっています。

土曜日は各地で3月中旬から下旬並みの陽気に

きょうの午後は次第に雨はやむでしょう。岐阜県の山地では夜まで雪の続く所がある見込みです。



最高気温は平野部で12℃前後になるでしょう。きのうより2℃前後高くなる所が多い予想です。

【週間予報】

あす木曜日から土曜日にかけては広く晴れるでしょう。日中の気温は日ごとに高くなる見込みです。土曜日は各地で3月中旬から下旬並みの陽気になるでしょう。来週にかけて平年より暖かい日が続く予想です。