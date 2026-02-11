ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケートショートトラックで日本代表に選ばれている倉敷市出身の中島未莉選手が、きのう（10日）、500メートルと混合リレーの試合に臨みました。日本時間の昨日夕方、自身初の五輪の舞台に立った中島選手。

【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】ショートトラック・中島未莉選手 500メートルは無念の予選敗退 地元倉敷はPVで両親が応援「顔が緊張しとる」

（パブリックビューイングで応援する人）

「がんばれ！」



故郷・倉敷市ではパブリックビューイングが行なわれ、両親らが初陣を見守ります。

（父・博文さん）

「顔が緊張しとるわ、これ」



500メートルでは予選2組に出場。2位以上であれば準々決勝進出、3位ならタイム次第で進出の可能性が残される中、中島選手は3位。タイムも及ばず、予選敗退となります。

（父・博文さん）

「これで何とか吹っ切れて頑張ってほしいです」

混合リレー準決勝で中島選手は好滑走 しかし…

続いて出場したのは、女子2人、男子2人のチームで競う混合リレーの準々決勝。序盤、2番手の中島選手は前を走る3チームとの差を縮める好滑走を見せます。



しかし、終盤、男子のエース・宮田選手が相手と接触した際のプレーでペナルティを取られ、日本チームは失格に。準決勝進出はなりませんでした。



（中島未莉選手）

「本当にみんな全力を出し切れたと思うので、しっかり大舞台で堂々と滑りきれたというのはすごく良かったかなと思います」

（父・博文さん）

「悔しい結果でしたけど、この気持ちを選手みんなが次につなげてくれればいいと思っています」

中島選手は、日本時間の日曜日以降に行われる女子1000メートルと1500メートル、女子3000メートルリレーに出場する予定です。