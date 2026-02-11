中島健人、2ndアルバム『IDOL1ST』に渡辺直美とのコラボ楽曲を収録！ふたりがダンスで魅せるMVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人が2月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』に、渡辺直美とのコラボ楽曲が収録されていることが明らかになった。コラボ楽曲のタイトルは、「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」だ。

■ふたりのコラボ楽曲は、2月12日から先行配信もスタート

「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」は、“ICONIC”をテーマに神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲。以前より親交のあった渡辺直美をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、アイコニックなスターふたりの掛け合いによって生まれた化学反応によってたまらないキラーチューンに仕上がっている。なお、2月12日0時からはアルバムリリースに先駆けて本楽曲の先行配信もスタートするので、ぜひチェックしよう。

そして渡辺直美を光の神、中島健人を闇の神に見立てたストーリーと、ふたりのパワフルなダンスシーンが織り交じったMVは2月12日20時よりプレミア公開が決定。このMVは、『IDOL1ST』の初回限定盤Bにも収録される。

2ndアルバム『IDOL1ST』は、NO.1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した楽曲集。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、既にMVも公開されている。初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様。さらに初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲も再録している。また、通常盤ボーナストラックには中島健人の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録。ぜひ全形態チェックしてみてほしい。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『IDOL1ST』

