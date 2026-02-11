午後も広い範囲で雨に、カミナリが鳴るところも【これからの天気(2月11日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。」
雨によって雪どけが進むため、積雪の多い地域ではナダレや屋根からの落雪に注意ください。
◆11日(水)これからの天気
午後も広い範囲で雨が降るでしょう。カミナリが鳴るところもありそうです。
湯沢町など山沿いでは雪となるでしょう。
降水確率は、午後6時までは80%前後のところが多くなっています。
午後6時以降は、上・中越で60%以上です。
◆11日(水)の予想最高気温
最高気温は、3～8℃の予想です。
昨日と同じくらいかやや低いでしょう。
次第に北よりの風も強まってグッと冷え込みます。暖かくしてお過ごしください。
