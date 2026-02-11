糸魚川市で元Jリーガーによるサッカー教室が開かれ、子どもたちがプロの技を学びました。



糸魚川市を訪れたのは、かつてJリーグや日本代表で活躍した鈴木隆行さんや坪井慶介さんなど7人です。サッカー教室は、糸魚川市に本社を置く田辺商事が地元の子どもたちに、プロの技を体験してもらおうと開催したもので約90人が参加しました。



子どもたちは、レジェンド選手からドリブルやパスなどの基本を学んだほか、試合形式の練習ではプロの技を体験しました。



■小学3年生

「もっとプロから点を取って勝ちたい。(Q.将来の夢は？)サッカー選手です。」



一流選手の技術を学ぶ、貴重な体験となりました。