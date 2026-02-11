ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

部活も日常もこれ一足。軽快さと耐久性を両立した万能モデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ランニングからトレーニングまで幅広く使えるデイリートレーナー「FLASH」が、V7としてアップデートされた。弾力性と耐久性に優れたDYNASOFTミッドソールを採用し、着地の衝撃をしっかり吸収しながら軽快な走り心地を提供する。アウトソールには前後左右のグリップ性に優れたフルレングスのラバーを使用し、部活動や日常の移動など、さまざまなシーンで安定した走行をサポートする。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


アッパーはフィット性と通気性を高めたノーソー仕様で、足に自然に馴染む快適な履き心地を実現している。

→【アイテム詳細を見る】

3


約240グラムという軽量設計ながら、日常使いに耐える十分な耐久性を備え、20mm以下の薄底構造がよりダイレクトな接地感を生み出す。

→【アイテム詳細を見る】

4


スポーツにも普段づかいにも対応し、軽さと安定性を両立した一足として、毎日のパフォーマンスを支えてくれるモデルとなっている。