薄底でも安定、軽量でもタフ。動き続ける人のためのデイリートレーナー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
部活も日常もこれ一足。軽快さと耐久性を両立した万能モデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ランニングからトレーニングまで幅広く使えるデイリートレーナー「FLASH」が、V7としてアップデートされた。弾力性と耐久性に優れたDYNASOFTミッドソールを採用し、着地の衝撃をしっかり吸収しながら軽快な走り心地を提供する。アウトソールには前後左右のグリップ性に優れたフルレングスのラバーを使用し、部活動や日常の移動など、さまざまなシーンで安定した走行をサポートする。
アッパーはフィット性と通気性を高めたノーソー仕様で、足に自然に馴染む快適な履き心地を実現している。
約240グラムという軽量設計ながら、日常使いに耐える十分な耐久性を備え、20mm以下の薄底構造がよりダイレクトな接地感を生み出す。
スポーツにも普段づかいにも対応し、軽さと安定性を両立した一足として、毎日のパフォーマンスを支えてくれるモデルとなっている。
