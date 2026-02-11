ファイターズ春のキャンプは、ＷＢＣ日本代表の伊藤投手と北山投手が実戦登板。



さらに、今シーズンから復帰した有原航平投手が合流しました。



２月１０日に第３クールが始まった、ファイターズの沖縄キャンプ。



６年ぶりにファイターズに戻ってきた有原航平投手が合流しました。



有原投手は森本稀哲コーチをはじめ、同学年の山粼福也投手や佐呂間町出身の玉井大翔投手などと談笑する姿が見られました。





そしてー

（有原航平投手）「有原航平です。投げている時に「キレている」とか「怖い」とか言われるけど、自覚はありませんし全くそんなことはないので声をかけてほしい。良いコミュニケーションをとって頑張りたい。よろしくお願いします」



チームメートに挨拶し、さっそくコミュニケーションを図っていました。



メジャーリーグやソフトバンクを経て、今シーズンからファイターズに復帰した有原投手を一目見ようとファンが大勢駆け付ける中、合流初日となった１０日はキャッチボールなど軽めの練習を行いました。



Ｑ．新庄監督からの期待には？



（有原航平投手）「本当にありがたいことですし、いつでもいけるようにしっかり準備したい。まずはけがをしない体づくり。投球面ではストレートを磨いていきたい。またことしからたくさん応援していただけると嬉しいので、よろしくお願いします」

一方、実戦形式でバッターと対戦する「ライブＢＰ」に、ＷＢＣ日本代表の伊藤大海投手が登場しました。



水野達稀選手のバットを折るなど、伊藤投手はバッター５人に対してヒット性の当たり１本のみと、順調な調整を続けています。



また、ＷＢＣ日本代表に初めて選ばれた北山亘基投手も「ライブＢＰ」に登板し、水野選手や万波中正選手など、対戦したバッター８人から４つの三振を奪いました。



（北山亘基投手）「必ず世界一をとれるように頑張っていきたい。そのうえでしっかり戻ってきてファイターズで日本一をとれるように、良い状態で戻ってこられるようにしっかり過ごしていきたい」