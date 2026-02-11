中島健人、渡辺直美とコラボ “光の神・闇の神”に見立てたダンスMVも…8年来の友人「NYで朝食を食べながら2人で夢を語った」【コメントあり】
俳優・アーティストの中島健人が18日、2ndアルバム『IDOL1ST（あいどりすと）』を発売する。同作に、タレントの渡辺直美とのコラボ楽曲が収録されていることがわかった。
【SNSより】中島健人＆渡辺直美コラボ楽曲のワンシーン
タイトルは「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」。「ICONIC」をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲となる。以前より親交のあった渡辺をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、アイコニックなスター2人の掛け合いによって生まれた化学反応で、最高のキラーチューンに仕上がっている。
なお、きょう24時から、本楽曲の先行配信がスタート。さらに渡辺を光の神、中島を闇の神に見立てたストーリーと、2人のパワフルなダンスシーンが織り交ざったMusic Videoが、あす12日午後8時にプレミア公開される。なお、新アルバムの初回限定盤Bにも収録される。
2ndアルバム『IDOL1ST』は、トップアイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、MVも公開された。
初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となっている。さらに初回A・Bのボーナストラックには、グループ時代のソロ曲が再録されている。通常盤ボーナストラックには中島の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」が収録されている。予約・購入した人には先着で、オリジナルフォトカード（形態別絵柄）がプレゼントされる。
■コメント
●中島健人
“世界の神様”“渡辺直美に挑む中島健人”をイメージして歌詞を書きました。
3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語ったのですが
その時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、
そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました。
僕たちは8年来の友人ですが、今回は、光の神と闇の神として対決をします。
人間の人生は神々が振る賽の目によって決められている。だが、時にピンチや苦境は、神様ですらも予測できないことが起こる。
サイコロを転がし転がされるランダムな世界・・神々の優雅な遊びに興じる2人の姿にぜひご注目ください。
●渡辺直美
コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！
初めてこの曲のダンスの振りをみたとき凄いかっこよくて、でも「これ踊れる？」って不安にもなったけど、ケンティーの姿をみて、私も同じようにぶちあげでいこう！って思いました。
ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！
「Gods’ Play」ぜひ楽しんで欲しいです！
ケンティー、最高！！
【SNSより】中島健人＆渡辺直美コラボ楽曲のワンシーン
タイトルは「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」。「ICONIC」をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲となる。以前より親交のあった渡辺をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、アイコニックなスター2人の掛け合いによって生まれた化学反応で、最高のキラーチューンに仕上がっている。
2ndアルバム『IDOL1ST』は、トップアイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、MVも公開された。
初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となっている。さらに初回A・Bのボーナストラックには、グループ時代のソロ曲が再録されている。通常盤ボーナストラックには中島の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」が収録されている。予約・購入した人には先着で、オリジナルフォトカード（形態別絵柄）がプレゼントされる。
■コメント
●中島健人
“世界の神様”“渡辺直美に挑む中島健人”をイメージして歌詞を書きました。
3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語ったのですが
その時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、
そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました。
僕たちは8年来の友人ですが、今回は、光の神と闇の神として対決をします。
人間の人生は神々が振る賽の目によって決められている。だが、時にピンチや苦境は、神様ですらも予測できないことが起こる。
サイコロを転がし転がされるランダムな世界・・神々の優雅な遊びに興じる2人の姿にぜひご注目ください。
●渡辺直美
コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！
初めてこの曲のダンスの振りをみたとき凄いかっこよくて、でも「これ踊れる？」って不安にもなったけど、ケンティーの姿をみて、私も同じようにぶちあげでいこう！って思いました。
ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！
「Gods’ Play」ぜひ楽しんで欲しいです！
ケンティー、最高！！