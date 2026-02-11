MISAMO『PLAY』、自身通算2作目の「合算アルバム」1位【オリコンランキング】
ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの最新アルバム『PLAY』が、11日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント8.3万PT（83,444PT）で、自身通算2作目の合算アルバム1位を獲得した。
【動画】圧巻スタイル！美背中全開のドレスで登場したMISAMO
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか5位には、7人組HIPHOP／R&Bグループ・XGの1stフルアルバム『THE CORE - 核』が、週間1.4万PT（14,339PT）でランクイン。前々週2月2日付で5位、前週2月9日付で10位にランクインしており、3週連続TOP10入りした。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
