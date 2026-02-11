BTS、史上2組目＆海外アーティストでは初の記録 「合算シングル」累積400万Pt突破【オリコンランキング】
7人組グループ・BTSの「Butter（Permission to Dance）」が、11日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ史上2組目、海外アーティストでは史上初となる累積400万ポイントを突破した。
【動画】BTS「Permission to Dance」MV
累積400.1万PT（4,000,955PT）のうち、ストリーミング再生数のポイントが376.0万PT（3,760,495PT）を占めており、収録曲【※】の「Butter」や「Permission to Dance」のストリーミング再生によるポイント獲得が大きくけん引した。
【累積ポイントの内訳】CD：ー／ストリーミング：376.0万PT（3,760,495PT）／
デジタルシングル（単曲）：23.8万PT（237,550PT）／デジタルシングル（バンドル）：0.3万PT（2,910PT）
【※】合算ランキングではCD作品をベース（CD作品のリリースが無い場合にはデジタルバンドルをベース）に、同一作品を紐づけて集計
収録曲「Butter」は2021年5月に配信開始され、2021年5月31日付「オリコン週間ストリーミングランキング」初登場1位から8週連続1位を獲得。2026年2月16日付現在、累積再生数は6億3534.8万回（635,348,242回）にまで積み上げている。
同じく収録曲の「Permission to Dance」も、2021年7月の配信開始後、通算8週で「週間ストリーミングランキング」1位を獲得。累積再生数は4億8597.8万回（485,977,524回）となっており、これらストリーミングのポイントが累積400万PTにつながった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
