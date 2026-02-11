米津玄師、歴代最多の記録 シングル「IRIS OUT / JANE DOE」同一楽曲で通算6度目の合算1位【オリコンランキング】
米津玄師が昨年9月に発売したシングル「IRIS OUT / JANE DOE」（アイリス アウト/ジェーン ドウ）が、11日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、2月2日付以来2週ぶり、通算6週目【※1】となる1位を獲得した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
同一楽曲で通算6度の1位獲得は歴代最多。歴代1位の記録を持つ「同一楽曲による週間合算シングル1位獲得週数」を自己更新した。
【※1】「IRIS OUT / JANE DOE」は、2025年10月6日付、10月13日付、11月17日付、2026年1月5日付、2月2日付、今週2月16日付で合算シングル1位を獲得。
収録曲の「IRIS OUT」は、同日付「週間ストリーミングランキング」でソロアーティスト歴代1位となる21週連続1位。収録曲の「JANE DOE」も同日付15位にランクインしており、これらストリーミング再生数がポイントを稼いだ。
今週2月16日付で週間5.6万PT（56,067PT）獲得となり、10月6日付から20週連続TOP5入りをキープ。累積PT数は221.5万PT（2,214,940PT）にまで積み上げている。
なお米津は、「IRIS OUT」で同日付「週間ストリーミングランキング」1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキングでは2冠【※2】となった。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
同一楽曲で通算6度の1位獲得は歴代最多。歴代1位の記録を持つ「同一楽曲による週間合算シングル1位獲得週数」を自己更新した。
【※1】「IRIS OUT / JANE DOE」は、2025年10月6日付、10月13日付、11月17日付、2026年1月5日付、2月2日付、今週2月16日付で合算シングル1位を獲得。
今週2月16日付で週間5.6万PT（56,067PT）獲得となり、10月6日付から20週連続TOP5入りをキープ。累積PT数は221.5万PT（2,214,940PT）にまで積み上げている。
なお米津は、「IRIS OUT」で同日付「週間ストリーミングランキング」1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキングでは2冠【※2】となった。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞