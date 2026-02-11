【櫻撮】櫻坂46守屋麗奈＆藤吉夏鈴、”ほっぺハート”の仲良し2ショット公開
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。
【写真】メンバーが撮影した”あざとすぎる”守屋麗奈
今回公開されたのは、守屋麗奈と藤吉夏鈴の楽屋で撮影された”れなかりん”2ショット。（撮影／守屋麗奈）。守屋が藤吉のほっぺたにハートマークを作っており、2人の仲の良さが伝わる1枚となっている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
【写真】メンバーが撮影した”あざとすぎる”守屋麗奈
今回公開されたのは、守屋麗奈と藤吉夏鈴の楽屋で撮影された”れなかりん”2ショット。（撮影／守屋麗奈）。守屋が藤吉のほっぺたにハートマークを作っており、2人の仲の良さが伝わる1枚となっている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。