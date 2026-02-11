歌手の新浜レオン（29）が、明治32年創業の千葉・成田の老舗和菓子メーカー「なごみの米屋」の宣伝部長として、看板商品「なごみるく」のTVCMに初登場する。

「なごみるく」は、なごみの米屋を代表する人気商品であるミルク饅頭で、今回は「くちどけ しっとり ごほうびみるく」をコンセプトにリニューアル。千葉県産の牛乳を使用したミルク餡は、以前よりもさらにミルクの風味が豊かになり、口の中でとろけるような、一体感のあるしっとりとした食感に。撮影に臨む前に試食した新浜が「これは！とってもおいしい！」と、リニューアル前とリニューアル後の違いに驚くほど。CMではこのおいしさの感動を”膝スラ”で表現されている。

新浜は、CM出演にあたり「昨年、なごみの米屋さんの宣伝部長に就任した際、“いつかCMを”というお話があったので、このタイミングで実現できて本当に嬉しく思います！」と喜びをコメント。「新しくなった『なごみるく』はとにかくおいしくて、その感動を全身全霊の“膝スラ”で表現しました。あの“美味しさ溢レオン”な表情は、演技ではなく自然と溢れ出たものです。何度、膝スラしたかわからないほど（笑い）、魂を込めて撮影しました。ぜひ新CMを楽しんでください。皆さん、食べておくレオン！！」と呼びかけた。

そして、宣伝部長就任時に約束した、このCMのために書き下ろしたオリジナルソングがついに完成。一度聴いたら耳に残る1曲で、つい口ずさんでしまうようなキャッチーなメロディが特徴。CMの放送は千葉県内では先行して放送されているが、11日から「おいしくりにゅ〜ある編」、「ただいま、なごみるく中編」の2本が関東エリアでオンエアとなる。