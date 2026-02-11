今井美樹、約8年ぶり新アルバム『smile』リリース 楽曲解説公開＆アナログ盤の発売決定
歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹が、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』をきょう11日にリリースした。同アルバムの特設サイトでは、今井と各収録曲の作詞家陣による楽曲解説が公開された。
楽曲解説では、アルバム制作の背景や楽曲に込められた想いを知ることができる。また、NHK『みんなのうた』で昨年10月から11月に放送された「青空とオスカー・ピーターソン」のアニメ映像も公式YouTubeで公開された。80年代風アニメーションを得意とする映像集団・NOSTALOOKが、「自由」「ノスタルジー」「家族」をテーマに郷愁あふれる表現で仕上げた作品となっている。
5月からは全国ツアー『今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜』を開催予定。5月16日の埼玉・サンシティ越谷市民ホール公演を皮切りに、最終公演となる8月6日の東京・東京国際フォーラム ホールAまで、全国23カ所・全25公演を行う。
CDアルバム『smile』には、封入特典として、ファンクラブ先行に次ぐ「プレミアム・リザーブチケット先行抽選受付」用シリアルナンバーが付与される。
さらに、『smile』のアナログレコード重量盤の発売が5月27日に決定した。同アイテムは完全数量限定となる。
