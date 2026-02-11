名古屋市は１０日、物価高などを考慮し、今年１０月から名古屋城の観覧料（大人）を現在の倍となる１０００円に値上げすると発表した。

今秋のアジア・アジアパラ競技大会の開催を控え、市の財政事情は極めて厳しい。値上げは東山動植物園など市有７５２施設の使用料改定の一環で、歳入は年約３４億円増えるという。

名古屋城の観覧料改定は、１９９４年４月に４００円から５００円になって以来３２年半ぶり。全国の他の城郭施設の観覧料の平均値を参考にした。値上げで収入が年約９億円増え、植栽管理やバリアフリー化などに充てる方針だ。

このほか、東山動植物園の入園料（大人）は５００円から８００円に、市科学館の観覧料（同）は４００円から５００円となる。

広沢一郎市長は「一定程度は受益者負担を求めることが、公平性の観点から望ましいと計算した」と述べた。姫路城で導入される市民と市民以外で異なる「二重価格」も今後検討する考えを示した。

◎

名古屋市は１０日、総額１兆６９６０億円（前年度比７８８億円増）の２０２６年度一般会計当初予算案を公表した。１０年連続で過去最高額を更新。アジア・アジアパラ大会関連では８４６億円を盛り込んだ。