「日本ハム春季キャンプ」（１１日、名護）

臨時コーチとしてこの日合流した元中日の山本昌氏が、山崎福也投手に伝家の宝刀・スクリューボールを伝授した。

ブルペンで身ぶり手ぶりを交えながら、ていねいにアドバイス。投球を見守った後、最後は自ら山崎にボールを投げて実演し、１時間超に及んだ指導を終えた。

５０歳まで現役を続けた通算２１９勝左腕の密着レッスンに、山崎は終始楽しそうな表情。球数は１０４球に達し「よかったです。今日は７０球ぐらいにしようと思っていたんですけど、投げるのに集中しすぎてたら、もう６０球って言われて。全然いけるなと思って、いっちゃいました」と振り返った。

山崎はスクリューボール初挑戦。思わぬ副産物もあったという。「スクリューを投げることによって全部の球種が良くなる感じがするので、それはすごいなと思いました」と感嘆。肘の位置が自然と上がり、上からたたくようなリリースができるようになると説明し「まさかこんな感じに今日なるとは思っていなかった。ほんといい日ですね」と笑みを浮かべた。

投球中には山本昌氏から「バッチリ」、「完璧」という声をかけられた。開幕ローテ入りへ、激しい競争に身を置く左腕は「どんな感じになるのかは楽しみ。（球種は）増やしたいですね」と、スクリュー習得に意欲十分だった。