女優朝日奈央（31）が11日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）団体ジャンプで日本が銅メダルを獲得したことについてコメントした。

日本チームはジャンプ団体で3位で銅メダルを獲得した。この競技で日本は初めてのメダル獲得となった。4年前の北京五輪では1回目の試技で100メートル超の大ジャンプした高梨沙羅がスーツの規定違反で記録が無効となって、日本は4位になってしまった。このときは競技後に高梨は号泣していた。

表彰式後に高梨は「本当にたくさんの方々の力があって獲れたメダルです。チーム戦のメンバーに選んでいただいてから不安というか緊張していたので、その中で力になるジャンプはできなかったかもしれませんけど、ここに来た中でいいジャンプが2本そろえられたので、安心というか安堵の感情があふれました」と語り「自分ができる限りのことを尽くして、やってしまったことを返していこうという気持ちで4年間過ごしてきたので、それがしきれたかというとどうなんだろうとは思いますけど、本当に今日は幸せな1日になりました」と笑顔で締めくくった。

MC恵俊彰から「朝日さん、ご覧になりました？」と問われた朝日は「見ました。前回大会の涙だったんですけども、今回は笑顔で『幸せな1日でした』って言えたことが、すごい見ている私たちもうれしいというか、良かったなと思います」と話した。