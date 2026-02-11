ジャンプ混合団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。五輪公式Xは表彰式で4人全員が笑顔を見せる写真を投稿。4年前から激変した高梨の姿に「笑顔になってよかった」などのコメントが相次いだ。

悔し涙から嬉し涙に変わった。

激闘を終えて銅メダルを首から下げる4人が、肩を組みながら爽やかな笑顔を見せている。4位のドイツとは、わずか1.2ポイント差。僅差の接戦を制してのメダル獲得に、日本の3番手としてきっちりと好ジャンプを見せた高梨も安堵したような表情を見せている。

4年前の北京五輪での混合団体。高梨は1本目に会心のジャンプを見せながら、直後にスーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたものの、感情を抑えきれずにランディングゾーンで号泣。チームも4位でメダルを逃し、責任を背負いこんだ。

そうした姿を知るファンが多いだけに、4年前から大きく変わった競技後の高梨の姿に注目。五輪公式Xが投稿した笑顔の4ショットに「沙羅ちゃんが笑顔になってよかったよ」「鳥肌が止まりません…！」「沙羅選手が呪縛から解き放たれた」「やはり神様は見てます」「号泣してしまった」「北京五輪からの4年間、辛かったと思うから」など感動のコメントが相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）