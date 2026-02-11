今冬主演そろい踏みの反町隆史と松嶋菜々子が出会った『GTO』 なぜ令和の今なお称えたくなるのか
●今とあまり変わらない学校と家庭の問題
同一クールで夫婦そろって出演するだけでもすごいのだが、どちらもゴールデン・プライム帯でしかも主演。今冬、反町隆史(52)が『ラムネモンキー』(フジテレビ系)、松嶋菜々子(52)が『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』(テレビ朝日系)の主演としてそろい踏みしている。
今や2人は50代のベテランだが、28年前に共演して結婚のきっかけとなったのが『GTO』(カンテレ・フジ系、98年 ※FODで配信中)。「学園ドラマを変えた」とも言われる反町隆史版の『GTO』はあらためてどんな作品だったのか。令和の今だからこそ称えたくなる同作の本質をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『GTO』(C)藤沢とおる/講談社/関西テレビ/アベクカンパニー
○元暴走族が屈折した感情から解放
『GTO』と言えば、1996年から2002年に『週刊少年マガジン』で連載された藤沢とおるの漫画が人気だった分、ドラマ化のハードルは高かった。
ただ関西テレビは、主演に『ビーチボーイズ』(フジ系、97年)直後で人気絶頂の反町、脚本家にその後『魔女の条件』(TBS系、99年)、『女王の教室』(日本テレビ系、05年)、『家政婦のミタ』(日テレ系、11年)などを手がける遊川和彦を起用。
さらに制作を『もう誰も愛さない』(フジ系、91年)、『あなただけ見えない』(フジ系、92年)、『もう涙は見せない』(フジ系、93年)などのジェットコースタードラマで一世を風靡したアベクカンパニーが担うことで、原作漫画のベースを守りつつも、連ドラらしいエンタメ性を広げることに成功した。今見てもキャストとスタッフの起用が成功した作品だったことは確かだ。
ギャグシーンも多かった原作漫画よりもフィーチャーされたのは、学校と家庭の問題。生徒間のいじめ、教師に対する授業ボイコット、高校生の援助交際詐欺、教師の暴力行為、両親の家庭内別居、モンスターペアレントなど、当時社会的な問題になったものが詰め込まれていた。
あらためてあげていくとその問題は、令和の現在とあまり変わっていないことがわかるだろう。制作サイドは物語の舞台を原作漫画の中学校から高校に変えたが、それによって令和にも通じる問題の深刻さが際立っていた。
特に遊川が強調したのは、体面を気にするなど、子どもたちを苦しめる親と教師の姿。型にはめて個性や自由を奪い、自己保身のために斬り捨てる大人たちの姿が繰り返し描かれている。それによって元暴走族ならではの解決方法が心に響き、子どもたちが屈折した感情から解放されるシーンへの爽快感が増していった。
●“型破りな主人公教師”の先駆けに
反町演じる鬼塚英吉のキャラクターは、軽薄で言動は乱暴かつスケベ、自分の欲望に忠実でふざけてばかりだが、生徒と友だちのように“上”からではなく“横”から声をかけ、子どもの目線から問題に向き合う姿が視聴者に支持された。
昭和から平成序盤にかけて学園ドラマの主人公は熱血教師というイメージが強かっただけに、鬼塚のインパクトは強烈。その結果、反町が鬼塚を演じて以降、型破りな教師が主人公の学園ドラマが量産されていった。しかし、鬼塚を超える人気を得ている主人公教師はいまだに見当たらない。
同作は2024年4月1日にスペシャルドラマ『GTOリバイバル』として26年ぶりに復活した。話題性だけでなく鬼塚のキャラクターが改めて称賛を集め、特に「親子視聴する人が多かった」というだけに、鬼塚は令和の子どもたちにとっても理想の教師なのかもしれない。
一方、反町の妻・松嶋の演じた冬月あずさのキャラクターは、表向きは“美しいマドンナ教師”ながら、実は教職をつなぎとみなし、恋の相手も条件で選ぶ腹黒い女。しかし、鬼塚の熱い言動によって考えをあらため、夢を追う様子が描かれた。つまり冬月は鬼塚にとって恋の相手であると同時に、生徒の1人に近い立ち位置だった様子がうかがえる。
松嶋は『救命病棟24時』(フジ系、99年)、『魔女の条件』(TBS系、99年）、『やまとなでしこ』(フジ系、00年)、『利家とまつ〜加賀百万石物語』(NHK、02年)で主演を務めるなど、当作がターニングポイントとなったのは間違いないだろう。
一方、生徒のキャラクターに目を向けると、注目はいじめられっ子の吉川のぼる(小栗旬)。追い込まれる姿は現在のタフなイメージとは結び付かないだろう。逆に天才高校生・菊池善人(窪塚洋介)、クールないじめっ子・村井国雄(池内博之)、ノリのいい渡辺マサル(山崎裕太)らはイメージ通りのハマリ役だった。
前述したように同作は2024年4月1日にスペシャルドラマ『GTOリバイバル』として復活し、おおむね好評だった。そして正式発表はまだないが、複数メディアが「今年さらなる続編がレギュラー放送される」と報じている。
ちなみに『GTOリバイバル』は反町から制作陣への逆オファーだったという。反町の思い入れがうかがえるとともに、彼と同じように年を重ねた鬼塚の姿も共感を集めるのではないか。その放送されるであろう連ドラ続編に備えて、今から1998年版を見ておいて損はないだろう。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
