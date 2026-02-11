2026年の投手WAR予想に日本ファンが不満

思わぬ評価に日本ファンから異論の声が上がった。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は10日（日本時間11日）、公式X（旧ツイッター）で2026年シーズンの投手WARの予測ランキングを公開。ドジャースの山本由伸投手の名前が入った順位に「なんで？」「評価低すぎでしょ」と、ファンの怒りの声が飛び交った。

同社は、野球専門の米データサイト「ファングラフス」が算出したWARの予想数値をもとにランキングを公開。山本の予想数値は「3.6」となっており、全体では14位タイとトップ10に入っていない。1位はア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したタリク・スクーバル投手（タイガース）で「6.3」。ナ・リーグで同賞に輝いたポール・スキーンズ投手（パイレーツ）は「5.4」で3位にランクインしている。

ドジャースのエースに成長した山本が受けた評価にSNSには様々な意見が寄せられた。「これはあまりに予想が低すぎるな」「昨季も指標以上の貢献度はあった」などの異論の声が上がる一方で、「シーズンの結果の指標だからね」「レギュラーシーズンの成績は圧倒的ではなかった」と、冷静に結果を受け止める声も見られた。

山本は昨季、ポストシーズンでは無傷の5勝を挙げてワールドシリーズMVPを獲得するなど、世界一連覇に貢献したが、レギュラーシーズンでは12勝8敗、防御率2.49、201奪三振。1位のスクーバルは13勝6敗、防御率2.21、241奪三振だっただけに、シーズンの結果ではいずれも“最強左腕”を上回ることはできなかった。（Full-Count編集部）