櫻坂46守屋麗奈＆藤吉夏鈴、楽屋での“ほっぺハート”ショット解禁「櫻撮」先行カット
【モデルプレス＝2026/02/11】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。
【写真】櫻坂46山崎天、男装姿で雰囲気ガラリ
今回公開されたのは、守屋麗奈と藤吉夏鈴の楽屋で撮影された2ショット。守屋が藤吉のほっぺたにハートマークを作っており、2人の仲の良さが伝わる1枚となっている。写真はメンバーの守屋が撮影した。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
