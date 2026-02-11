中島健人“8年来の友人”渡辺直美とのコラボ楽曲を2ndアルバムに収録 神となり遊び踊るMVも公開決定【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/11】中島健人が2月18日に発売する2ndアルバム『IDOL1ST』より、渡辺直美とのコラボ楽曲「Gods‘Play feat Naomi Watanabe」が解禁された。2月12日より先行配信がスタートする。
【写真】中島健人と“8年来の友人”の人気芸人
「ICONIC」をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲。以前より親交のあった渡辺をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、アイコニックなスター2人の掛け合いによって生まれた化学反応で、最高のキラーチューンに仕上がっている。24時からは、アルバムリリースに先駆けて本楽曲の先行配信がスタートする。
そして渡辺を光の神、中島を闇の神に見立てたストーリーと、2人のパワフルなダンスシーンが織り交ざったMusic Videoは2月12日20時にプレミア公開決定。初回限定盤Bにも収録されている。
2ndアルバム『IDOL1ST』は、NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、MVも公開中である。
初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となっている。さらに初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには中島の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録している。（modelpress編集部）
“世界の神様”渡辺直美に挑む中島健人"をイメージして歌詞を書きました。3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語ったのですがその時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました。僕たちは8年来の友人ですが、今回は、光の神と闇の神として対決をします。人間の人生は神々が振る賽の目によって決められている。だが、時にピンチや苦境は、神様ですらも予測できないことが起こる。サイコロを転がし転がされるランダムな世界…神々の優雅な遊びに興じる2人の姿にぜひご注目ください。
コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！初めてこの曲のダンスの振りをみたとき凄いかっこよくて、でも「これ踊れる？」って不安にもなったけど、ケンティーの姿をみて、私も同じようにぶちあげでいこう！って思いました。
ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！「Gods’Play」ぜひ楽しんで欲しいです！ケンティー、最高！！
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島健人と“8年来の友人”の人気芸人
◆中島健人、渡辺直美とのコラボ楽曲解禁
「ICONIC」をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲。以前より親交のあった渡辺をフィーチャリングアーティストとしてゲストに招き、アイコニックなスター2人の掛け合いによって生まれた化学反応で、最高のキラーチューンに仕上がっている。24時からは、アルバムリリースに先駆けて本楽曲の先行配信がスタートする。
◆中島健人2nd アルバム「IDOL1ST」
2ndアルバム『IDOL1ST』は、NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。リード曲「XTC」は先行配信がスタートし、MVも公開中である。
初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となっている。さらに初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには中島の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録している。（modelpress編集部）
◆中島健人コメント
“世界の神様”渡辺直美に挑む中島健人"をイメージして歌詞を書きました。3年前、NYで朝食を食べながら2人で夢を語ったのですがその時に直美姉さんから、聴かせてもらったボーカルデータ、そこに流れた歌声がとても美しく、いつかコラボできたら夢のようだとずっと考えていました。僕たちは8年来の友人ですが、今回は、光の神と闇の神として対決をします。人間の人生は神々が振る賽の目によって決められている。だが、時にピンチや苦境は、神様ですらも予測できないことが起こる。サイコロを転がし転がされるランダムな世界…神々の優雅な遊びに興じる2人の姿にぜひご注目ください。
◆渡辺直美コメント
コラボ、めちゃくちゃ楽しかったです！初めてこの曲のダンスの振りをみたとき凄いかっこよくて、でも「これ踊れる？」って不安にもなったけど、ケンティーの姿をみて、私も同じようにぶちあげでいこう！って思いました。
ケンティーが歌声めちゃくちゃセクシーだって言ってくれたのも、すごく嬉しかったです！「Gods’Play」ぜひ楽しんで欲しいです！ケンティー、最高！！
【Not Sponsored 記事】