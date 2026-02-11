こういう髪型、求めてたーー！【40・50代】上品すぎず、ラフすぎない♡「大人のこなれヘア」

きちんと感を重視しすぎると堅く見えがちで、ラフにすると野暮ったく見えやすい。そんな大人世代の悩みに応えてくれるのが、ほどよく力の抜けたこなれヘアです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽさと落ち着きを両立した大人のこなれヘアを厳選してご紹介します。

丸みと軽さを両立したミディアムレイヤー

グレージュカラーのミディアムにレイヤーを入れ、全体はひし形を意識したシルエット。サイドは後ろへ流し、トップは毛束を揺らすように内側へ。ベースは肩ラインで自然に収まる長さにカットし、まとまりと軽やかさを両立。落ち着いた色味とやわらかなフォルムが、大人らしいこなれ感を引き出します。

ヘルシーさが際立つプチウルフボブ

ブラウンカラーをベースにしたプチウルフボブ。トップは毛先を内側に収めて丸みを出し、ベースはタイトに締めたあと外ハネで動きをプラスしています。くびれの位置が高すぎないため、ウルフ特有の主張は控えめ。軽さはありつつもやりすぎないバランスで、自然体のヘルシーさが際立つスタイルです。

毛束感で表情をつくるひし形ボブ

やわらかなグレージュカラーのひし形ボブ。レイヤーを入れて毛束を重ねることで、ふんわりとした丸みのあるシルエットに仕上げています。髪表面に計算された毛束感をつくることで、動きと奥行きをプラス。コンパクトなのにのっぺり見えにくく、大人のこなれ感につながっています。

ライン感を活かした短めボブ

襟足ギリギリの短めボブは、ライン感を活かしながらもラフな質感を残したデザイン。耳にかけたときにきゅっと引き締まる反面、毛先は内に入れて、後頭部にふんわりと丸みが出るよう調整されています。シャープさとやわらかさのバランスが絶妙で、作り込みすぎないのに雰囲気が出る、大人女性に似合う抜け感ボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@rico_salon様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里