今日は自分を甘やかそ？【ミスド】見た目も華やかで気分アガる♡「期間限定ドーナツ」

いつも頑張っている自分を甘やかしたい……。そんな気分の日には、【ミスタードーナツ】へ！ 見た目も華やかに仕上がった「期間限定ドーナツ」が、賑わいを見せているんです。有名チョコレートブランドの【GODIVA（ゴディバ）】と共同開発したというドーナツは、本格的な味わいが満喫できる予感。今回は、今だけの特別なチョコ系限定ドーナツをご紹介します。

チョコ感強めのおしゃれなドーナツ

コロンとしたフォルムや、深みのある色合いが映えるおしゃれな「トリュフショコラドーナツ ノワール」。公式サイト曰く「フレークチョコとココアパウダーをトッピング」という、華やかで高級感のある仕上がりです。ガナッシュクリームとガナッシュホイップも贅沢に使われており、筆者も食べましたが、まろやかな風味が心地良く感じられました。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「一番チョコ感が強く、これぞGODIVAコラボ！！といった感じ」とコメントしています。

味も香りも食感も！ 贅沢に楽しめる

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「めちゃくちゃ美味しい」「ガナッシュとドーナツ生地に、プラリネクリームの相性が最高」と紹介している「トリュフショコラドーナツ プラリネ」。公式サイト曰く「ローストアーモンドとチョコクランチをトッピング」とのことで、食感の違いがクセになるかも。こちらは、ガナッシュクリームとプラリネホイップが使われ、贅沢な風味に心まで癒される予感。チョコとアーモンドの絶妙な組み合わせを堪能できそうです。

