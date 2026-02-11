13Æü¡Á15Æüº¢¡¡Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¡¡ÀãÊø¤äÍîÀã¤Î¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤Í½Êó
ÌÀ¸åÆü13Æü¤«¤é15Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÀãÊø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ä¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°È¾:ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Í¥Àª¤Ë¡¡Àã²ò¤±¿Ê¤à
Äãµ¤°µ¤È¹âµ¤°µ¤¬¸ò¸ß¤ËÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¤ÎËÌ¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æî¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë13Æü(¶â)¤«¤é15Æü(Æü)º¢¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥×¥é¥¹¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±¢¤Ç¤â¡¢ÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¤¬Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀãÊø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ä¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¤â¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸åÈ¾:°ú¤Â³¤¹â²¹·¹¸þ¡¡²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ËÃí°Õ
Å·µ¤¤¬Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼¾¤Ã¤¿Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤ä´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢¥¶¥Ã¤È¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤êÀ²¤ì¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÃë´Ö¤Îµ¤²¹¤¬15¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÕËÜÈÖ¤ò»×¤ï¤»¤ëÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢ÀãÊø¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£