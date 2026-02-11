西島隆弘、AAAを脱退 喉の治療に専念
Nissyこと西島隆弘が、5人組ダンス＆ボーカルグループAAAの脱退を発表。自身の公式サイトにて発表した。
【写真】手術の終了を報告した際の西島隆弘の投稿
西島は「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と経緯を報告。
続けて、「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」とした。
さらに「長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます。Nissyとしての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と今後についてつづった西島。最後に「今後とも、Nissy（西島隆弘）ならびにAAAへの変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」として報告を締めくくった。
