神木隆之介が結婚 ネット祝福も意外な驚き「まだ20代前半だと」「あんなに可愛かった子がもう」
俳優の神木隆之介が10日、所属事務所のHPにて結婚を発表。その驚きの報告に、SNS上では様々な声が上がっている。
【写真】「まだ20代前半だと」神木隆之介の撮りおろしショット
神木は所属する「Co‐LaVo」HPにて、「お世話になっている皆様へ いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と報告した。
これに対し、SNS上では「ご結婚おめでとうございます！！！」「神木くん結婚おめでとう」といった祝福の声とともに、「あんなに可愛かった子がもう32歳」「まだ20代前半だとおもってた」「神木くんって32歳なんだ…ずっと見た目変わらないね…」「子役の頃から見てきた側としては感慨がエグい」などと、子役から活躍している神木の年齢に驚く声や、感慨深さを感じるという声もあふれている。
