歌手で俳優の中島健人（３１）のインタビュー後編。２４年１２月のソロデビューを経て、「ｖｅｒ２・０」と位置づけるアイドルとしての現在地や、新アルバムの収録楽曲に込めた思い、夢である東京ドーム公演の実現を「２年以内に」と宣言することの真意を語った。

先月、東京・有明アリーナで開催した「ＴＨＩＳ ＩＳ ＫＥＮＴＹ ―ＩＤＯＬ ｖｅｒ２・０―」のステージ。２ｎｄシングル「ＩＤＯＬＩＣ」で代名詞の“アイドル”と“ｓｅｘｙ”の世界観を進化させたパフォーマンスとともに、「〽偶像を超える ｖｅｒ２・０」の歌詞が強烈に記者の印象に残った。

ミュージックビデオ（ＭＶ）の再生回数１０００万回を突破するなど大反響の「ＩＤＯＬＩＣ」は、中島が作詞を担当。アイドル自身が「偶像」という言葉をチョイスすることが新鮮に映る。「チームとしても『今、ケンティーはアイドルを表現するべき』という共通認識がある中、じゃあ自分としては今のアイドルを超えないといけない、だけどアイドルを超えるって何だ？と考えて。『アイドル＝偶像』とよく言われるけど、その偶像を超える瞬間を曲とともにこの時代に届けたい、それって面白くない？と思ったんです」

理解が追いつかない記者を前に「ちょっと難しいかもしれないですけど、僕の『偶像を超えるｖｅｒ２・０』の定義は、己のクリエイティブの抽出だと思います。誰もマネできない領域、自分にしか書けない曲を生み出すこと」とうなずく。「あの、これだけは間違いないと信じていることで…。自分の好きはどこかのタイミングで必ず大勢に届く。ニーズに合わせて好きを作るよりも、自分の好きを信じた方がいい。僕は自分の好きなもの作っているだけ」と真剣なまなざしで語った。

アイドルを追求した２ｎｄアルバム「ＩＤＯＬ１ＳＴ」が１８日にリリースされる。収録曲「結唱」は、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪のチームジャパン公式応援ソング。「ミラノへ応援に行きたいのが本音ですけど、テレビで全力で応援します。決勝で優勝を目指す選手に、世界中からの応援という光がともされ、金メダルの輝きが集まっていく。本当に美しいこと」と胸を熱くしている。

進化を続けるケンティーはどこに向かうのか―。「いつまでも夢を追い続けていたい。アイドルはそうあるべきというのが圧倒的な不動の定義。夢を追う人に光が集まる。僕の場合は東京ドームでのソロ公演を掲げていますけど、これはＵ：ｎｉｔｙ（ファンの呼称）とかなえたい夢の一つ」

自身のライブや、昨年大みそかのカウントダウンコンサートなどで「２年以内に東京ドームに立つ」と口にしてきた。「２年以内」と具体的に掲げるのは、自らを鼓舞するためなのか。その言葉には「正直言っちゃうと、僕のライブのセットリストは超ハード。体力的なことも考えてｆｕｌｌ ｏｕｔ（全力）のケンティーを近いうちに見せたいという思いから」という冷静な自己分析があった。

「カウコンで、『ＣＡＮＤＹ〜Ｃａｎ Ｕ ｂｅ ｍｙ ＢＡＢＹ〜』で５万５０００人の“ＬＯＶＥ ＫＥＮＴＹ！”を聞けたのは、僕にとってドームへの大切なファーストステップになった。実際は何歳になってもアイドルをするだろうけど、まずは２年以内に皆さんをドームへ連れて行きます」。味わった苦悩、ファンへの愛、アイドルとしての信念、全てを原動力に夢舞台へ向かう。（ペン・奥津 友希乃）

◆中島 健人（なかじま・けんと）１９９４年３月１３日、東京都生まれ。３１歳。２００８年４月、事務所入所。１１年１１月、Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅとして同名シングルでＣＤデビュー。２４年３月でグループ卒業。同年１２月、１ｓｔアルバム「Ｎ／ｂｉａｓ」でソロデビュー。１８日に最新アルバム「ＩＤＯＬ１ＳＴ」リリース。今年はＮＨＫ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ＳとＸ」などに主演する。