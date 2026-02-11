ÂçÀ¾É÷²íŽ¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ÌÌÇò¤¤Ž£¡¡¥é¥¸¥ªŽ¢¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXTŽ£¤Ï½¼¼Â¤Î»þ´Ö¡Ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£¡Û
¡¡´ØÀ¾Jr.¤ÎÂçÀ¾É÷²í(21)¤¬¡¢¼Çµï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î22Æü¤«¤é¡ÖÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é epilogue ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¡Ê3·î19Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤°¤é¤¤¡£´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£²¬粼É·ÂÀÏº¡Ê21¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸å9»þ¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óNEXT¡×¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤ËËÍ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤ªÊØ¤êÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´Ö¤â¡¢¤¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÊØ¤ê¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊØ¤ê¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¡£ÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊØ¤ê¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥é¥¸¥ª¤ÎÎ¢Â¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÂæËÜ¤Ï´ðËÜ¤Û¤ÜÇò»æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¼«Í³¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¡£ÉáÄÌ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤éÂ¿Ê¬¡¢¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¡Ê²¬粼É·ÂÀÏº¡Ë¤¬Í¥¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÆÇÀå¤ß¤¿¤¤¤ËºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¤¬·ë¹½¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¹Ô¤¯¡ª¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¦¥½È¯¸«´ï¤Ç¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¢¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½ËÜ¿Í¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¥±¤Þ¤¹¡£¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¿Í¤È´¶³Ð¤¬¥º¥ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤³¤¿¤Á¤ã¤ó¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥é¥¸¥ª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤´ë²è¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ìÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìß¤Ä¤¤È¤«¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÀáÊ¬¤ÎÆ¦¤Þ¤¡¢Â¿Ê¬¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤³¤Ã¤ÁÈ¯¿®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡ØÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¡£ÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÊüÁ÷¤ä¤«¤é¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¡¡¢¡ÂçÀ¾¡¡É÷²í¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤Õ¤¦¤¬¡Ë2004Ç¯2·î23Æü¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£21ºÐ¡£14Ç¯¤Ë´ØÀ¾Jr.¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£19Ç¯¤Ë´ØÀ¾Jr.Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLil¤«¤ó¤µ¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£25Ç¯4·î¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï³¨¤È¶õ¼ê¡£¼ñÌ£¤ÏÄ¹É÷Ï¤¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ê¤É¡£