◆姫路競馬５日目（２月１１日）

《小牧 太》

１勝追加で３１勝。エイシンアニーモ（１０Ｒ）に自信。「好勝負を見込んでいる」（◎）。アイファーキャップ（１２Ｒ）も「１８００メートル戦なら」（◎）。ミストラルピンク（８Ｒ）は「うまく立ち回りたい」（○）。アンノドミニ（９Ｒ）も「いいレースが続いている」（○）。ワキノアリエス（１Ｒ）は「どこで脚を使うか、考えて乗る」（○）。

《下原 理》

１勝を加算し１８勝。ペースセッティング（１１Ｒ）で重賞制覇に燃える。「いい位置が取れたら」（◎）。ラクプエル（７Ｒ）も「いいレースが続いているが、いずれも負けた相手が強すぎた」（◎）。ダイシンアレス（８Ｒ）は「姫路コースが合うかどうか」（○）。ゼンダンスバシリ（９Ｒ）も「脚は使ってくれる。５８キロがカギ」（○）。エギエネス（２Ｒ）は「前走は脚を使ってくれなかった。きっかけ待ち」（△）。

《杉浦 健太》

１１勝。リビングストン（１２Ｒ）に前進を見込む。「外枠はいい。自分のペースで運べれば」（◎）。ヤマニンラベーラ（６Ｒ）も「じっくり乗ってうまくはまれば」（○）。

《土方 颯太》

７勝。エンジェルモモ（３Ｒ）に気合。「前走同様に前、前で運べれば」（◎）。クライオブジアース（１２Ｒ）は「前走が案外で…。距離を変えて前進に期待」（○）。マリーナサンライズ（８Ｒ）も「メンバー次第でチャンスがあっていい」（○）。ジャングルマリサ（７Ｒ）は「調教での動きはいいのだが、実戦でなかなか生かせなくて…」（△）。

《笹田 知宏》

６勝。アマノハバキリ（１０Ｒ）に手応え。「マイペースで行けたら」（◎）。スマイルミーシャ（１１Ｒ）は「最近、枠内での駐立が悪くて…。うまくかみ合えばいいが」（○）。スターキー（２Ｒ）も「自分のペースでどこまで行けるか」（○）。マルシェ（６Ｒ）は「きっかけ待ち」（△）。

《小谷 哲平》

１勝を加え６勝。アサメシマエ（４Ｒ）に好感触。「使うごとによくなっている。もう決めたい」（◎）。タイキクロニクル（２Ｒ）は「前に行けたら」（○）。

《川原 正一》

メインＶで６勝。カネミツエース（９Ｒ）に反撃ムード。「流れが向いてほしい」（○）。

《新庄 海誠》

３勝。エルフェニックス（６Ｒ）で勝利を意識。「追い切りで動いたし、この相手ならの気持ち」（◎）。メリッササンライズ（１０Ｒ）も「調子はいい。しまいを生かすレースで」（◎）。テイケイヴォーグ（１Ｒ）も「調整は軽めだが、力はある」（○）。エクスプロラベスト（２Ｒ）も「自分の走りができれば」（○）。コントリビュート（３Ｒ）は「いい枠に入った。ゲートを五分に出れば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触