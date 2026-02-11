陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が11日までに自身のインスタグラムを更新。日本代表のユニホーム姿で、大ヒットアニメ「NARUTO」の奈良シカマルの忍術「影真似の術」ポーズを披露した。

「選手紹介はしれっと影真似の術」とつづり、中国・天津で行われたアジア室内選手権のスタート前パフォーマンスで披露した、左手でピースし、そのピースで伸ばした指2本を右手で握っているポーズの写真をアップ。

このポーズは、奈良一族の秘伝忍術「影真似の術」の印で、自分の影の形を自在に操り影をつなげた相手に自分と同じ動きを強いる術をかける。中島は、8日に行われたこの大会の女子60メートル障害で3位に入り銅メダルを獲得した。

この投稿にフォロワーらからは「中島選手のナルトダンス見てみたいなぁ」「かわいいのにめちゃくちゃかっこよすぎます、、、、」「カッコよくてお似合いだょ」「影真似チョイスはオタクすぎる！笑」「めっちゃ最強に激可愛いすぎます」「これから毎回、選手紹介や入場注目します」などの声が寄せられている。

中島は、昨年9月の世界選手権東京大会の女子100メートル障害で準決勝に進出。スタート前パフォーマンスで人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター猗窩座（あかざ）のポーズを披露して話題になった。

アニメ好きを公言しており、人生のバイブルは「ドラゴンボール」や「HUNTER×HUNTER」で、自宅にあるフィギュアのコレクションは未開封含め「50〜60体ほどあります」としている。