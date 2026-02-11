演歌歌手新浜レオン（29）が地元千葉・成田市の老舗和菓子メーカー「なごみの米屋」の宣伝部長として、看板商品「なごみるく」リニューアルのCMに出演することが11日、分かった。

「なごみるく」は同店を代表する人気商品のミルクまんじゅう。今回、「くちどけ しっとり ごほうびみるく」をコンセプトにリニューアル。千葉県産の牛乳を使用し、以前よりもさらにミルク風味を芳醇（ほうじゅん）に。また、口の中でとろけるような、一体感のあるしっとりとした食感を実現している。

撮影前に試食すると、「これは！ とってもおいしい！」と感動。CMではその感動を“膝スラ”で表現している。

また、昨年の宣伝部長就任時に約束した、同CMのために書き下ろしたオリジナルソングが完成。1度聴いたら忘れない耳に残るナンバーは、つい口ずさんでしまうキャッチーなメロディーが特徴だ。

「なごみの米屋さんの宣伝部長に就任した際、『いつかCMを』というお話があったので、このタイミングで実現できて本当にうれしく思います！」とコメント。「新しくなった『なごみるく』はとにかくおいしくて、その感動を全身全霊の“膝スラ”で表現しました」と胸を張った。

「あの『おいしさあふレオン』な表情は、演技ではなく自然とあふれ出たものです」と続け、「何度、膝スラしたかわからないほど」と笑った。「魂を込めて撮影しました。ぜひ新CMを楽しんでください。皆さん、食べておくレオン!!」と恒例のレオン語でアピールした。

同CMは千葉県内では先行放送されているが、今日11日から「おいしくりにゅ〜ある編」「ただいま、なごみるく中編」の2本が、関東エリアでオンエアされる。