お散歩中のワンコの前に、ママさんが現れたら…？ワンコのリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破。「かわいい～」とメロメロになる人が続出しています。

【動画：犬の散歩中、ママがサプライズで登場した結果→ゆっくり近づいて…確信した瞬間の『人間のようなリアクション』】

お散歩中にママさんが登場したら…

Instagramアカウント「shopping_monster1224」に投稿されたのは、ビーグルの「きなこ」ちゃんがお散歩をしている途中で、ママさんがサプライズで登場した時の様子です。きなこちゃんはママさんの姿を見たらすぐに駆け寄ってくるかと思いきや、その場で立ち止まってしまったそう。

そしてゆっくり近づいてきたかと思うと、再び立ち止まってママさんをじーっと見つめるきなこちゃん。どうやら「ママかな？いや、違うかも…。いや、やっぱりママかも？？」と悩んでいるよう。「人違いだったら気まずいし、どうしよう？」と近寄るのをためらっている姿が、なんだか人間っぽくて面白いです。

ワンコの愛おしい反応

きなこちゃんはとりあえず地面にお顔を近づけて、クンクンと匂いをチェックしてみることに。するとママさんの匂いが届いたようで、「やっぱりママだ！」と嬉しそうにお顔を上げたそう。

そしてその瞬間にきなこちゃんは急に走り出し、ママさんのもとにぴゅーんと飛んできてくれたとか。ママさんだと確信するまでに時差があるところも、確信した瞬間に喜びを爆発させるところも愛おしすぎて、思わず頬が緩みます。

嬉しすぎてスキップ！

きなこちゃんはママさんに撫でてもらって満足すると、「一緒に帰ろう！」としっぽを振りながら歩き出したそう。ルンルンとスキップするような足取りから、思いがけずママさんに会えた喜びがあふれ出しています。これほど愛のあるリアクションをしてもらえたら、ママさんもサプライズ登場した甲斐がありましたね！

この投稿には「可愛い」「時差さえ愛おしい」「完全に人の反応ですねw」「ママに会えて嬉しいね」といったコメントが寄せられています。

きなこちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shopping_monster1224」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shopping_monster1224」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。