動物愛護センターに収容されていた保護犬の現在の姿が素敵だと、再生回数81万回超えの反響を呼んでいます。

殺処分を待っていた頃はずっと唸り続けていたわんちゃん。しかし、保護されて温かいおうちと仲間たちに出会ったことで、わんちゃんの表情に変化が表れることに。

投稿を見た人からは、「幸せそうな顔に変わりましたね」「いっぱい幸せにしてもらいなね」と、感動の声が寄せられることとなりました。

【動画：飼い主に捨てられ、殺処分を待つ『怯えた顔の犬』…保護後に見せた『本当の表情』】

不安で唸り続けていたわんちゃん

ある日、TikTokアカウント『NPO法人しあわせの種たち』に投稿されたのは、動物愛護センターに収容された1匹のわんちゃんの現在と昔の光景。その日、投稿者さんはいつものように動物愛護センターに訪れたそう。

すると、そこで中型犬ほどの大きさのわんちゃんと出会うことになったといいます。辛く悲しい経験をしたわんちゃんは、「もう誰も信じない」というような表情を浮かべていたそう。

投稿者さんたちが近づくと、これまでの出来事を思い出してしまうのか、唸り声をあげて不安そうな表情をしていたといいます。

仲間もできて、本当の自分を取り戻していき…

はじめは投稿者さんたちと一緒に行くのを怖がっていたわんちゃんですが、保護施設に着くと、そこには自分と同じようにさまざまな過去を持つわんちゃんたちとの出会いがありました。そんな仲間たちと一緒に過ごしていくうちに、わんちゃんは本来の自分を思い出していったそう。

投稿者さんたちとはじめて会った時にはずっと唸り続けていたわんちゃんですが、時間が経つにつれて、明るく愛らしい一面を見せてくれるようになったといいます。投稿者さんたちにお顔を撫でられて、はにかんだ表情を浮かべてみたり、仲間と一緒に楽しくお散歩したり。

そんなわんちゃんの姿に、投稿者さんは改めて「その子の本当の姿は、犬舎の中では分からない」と感じたといいます。

『ずっとのおうち』との出会いを信じて待ち続けるわんちゃんたち

そうして過酷な境遇のわんちゃんたちを、新しい家族と繋げる活動に取り組んでいる投稿者さんたち。しかし、そうした保護活動に取り組む人々がいる一方で、動物愛護センターや保健所に収容されるわんちゃんや猫ちゃんの数は年々増えているのだとか。

なかには、これまで家族と温かな生活を送っていたにも関わらず、年老いてきて動物愛護センターに収容されてしまうケースも少なくないのだといいます。

体が不自由になったうえに、心の拠り所であった家族をも失ってしまった老いたわんちゃんたち。そんな彼らも、最期の時まで一緒にいてくれる本当の家族との出会いを待っているといいます。

動物愛護センターから保護されたわんちゃんの変化には、「顔が全然違う！幸せになったんだね」「たくさん遊んで、たくさんご飯食べて、喧嘩もして長い犬生を楽しんでね」「尊い命を救ってくださる方には、本当に頭が下がります」と、わんちゃんの幸せを願う声や、感謝の言葉が寄せられることに。

TikTokアカウント『NPO法人しあわせの種たち』では、そんな『ずっとのおうち』を待ち続けるたくさんのわんちゃんたちのことが投稿されています。

