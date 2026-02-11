2025年分の確定申告が2月16日から始まるのを前に、サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの選手がスマートフォンで確定申告の模擬体験をしました。



確定申告の模擬体験をしたのは、今シーズン鹿児島ユナイテッドに加入した三品直哉選手と中山桂吾選手です。パソコンやスマートフォンで申告する「e-Tax」をPRしようと、鹿児島税務署が模擬体験を企画しました。





この春、大学を卒業する2人は初めて確定申告を体験。税務署の職員の説明を受けながらスマートフォンを操作し、10分足らずで確定申告を完了しました。(鹿児島ユナイテッドFC・三品直哉選手)「スマートフォンとマイナンバー、2つあれば簡単に確定申告ができる。シンプルで手軽でよかった」(鹿児島ユナイテッドFC・中山桂吾選手)「実際やってみたら簡単だったのでビックリした」(鹿児島税務署・山口聖一 税務広報広聴官)「従来は、紙による申告が主流でしたが、今は電子化。書かずにする申告。どんどん普及させたい」鹿児島税務署によりますと、県内では2025年、「e-Tax」の利用率が78.2％で増加傾向にあるということです。鹿児島税務署は、申告会場の混雑防止のため「e-Tax」の利用を呼びかけています。確定申告は、2月16日から3月16日までです。