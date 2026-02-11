吉田正尚という「超一流」から得た“教訓”――ヤクルト・澤井廉が「良くないループ」から脱却…勝負の4年目シーズンへ向けた覚悟

澤井廉が勝負の4年目シーズンへ向けた覚悟を示した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

ヤクルトの春季2軍キャンプに参加している澤井廉が、勝負の4年目シーズンへ向け覚悟を示した。

2月は2軍の神宮外苑キャンプ（1日〜11日）からのスタートとなったが「力み過ぎず、やるべきことを継続して、シーズンで打てるように取り組んでいます」と、開幕1軍へ向けて照準を定めている。

【動画】ヤクルト期待の大砲候補が一発！澤井廉が右翼席へ豪快なアーチ

1月には、前ヤクルトで昨季限りで現役を引退した原樹理の紹介で、米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚との沖縄自主トレが実現した。

メジャーでプレーする大先輩との充実のオフを過ごし、その期間は「超一流でやられている方で、まだまだレベルが全然違うなというのが正直感じましたけど、今追いつこうと思って追いつけるレベルじゃない。一つひとつ僕に足りていないものは何かを聞いて、アドバイスをいただいた。マサさん（吉田）から、こういうイメージでやっているというのを教えてもらった」と、吉田から伝えられたイメージを自分の中で咀嚼し、吸収しようと努めたことを明かした。

吉田からの心に残ったアドバイスについて「身体の使い方と、それができてこそのスイングの再現性。すごく印象に残っている」と述べ、現在はその教えを胸に「身体を扱うという面で取り組んでいる最中」と、打撃練習では軸がしっかりしたスイングで快音を響かせ、本人も手応えを得ている様子だった。