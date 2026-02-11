第１１９回京都記念・Ｇ２は２月１５日、京都競馬場の芝２２００メートルで行われる。

エリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、昨年の菊花賞で２着。距離が長いかと思われたが、徐々に追い上げて直線でもしっかりと脚を使った内容は良かった。まだキャリアも浅く、今年の飛躍が期待される１頭。強い４歳世代の中心になるためにも、ここは負けられないところだ。

昨年の天皇賞・春の勝ち馬ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が戦列に復帰する。１週前追い切りの動きは、まだ本来のものとは言えないが、何より実績は断然のＧ１馬。２２００メートルでも勝ち鞍があり、特に問題はなさそう。地力でねじ伏せる場面も。

新興勢力ではエコロディノス（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キタサンブラック）は２連勝でオープン入り。自分のリズムで運べると強いが、１週前追い切りで引っかかったように、まだもろさもある。昨年の毎日杯５着当時から力をつけて、重賞２度目の挑戦。このメンバー相手にどこまでやれるか。

ヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は昨年の勝ち馬。宝塚記念、ジャパンカップは大敗してしまったが、実績のある舞台に戻って反撃が期待される。８歳を迎えても馬はまだ元気いっぱいだ。

シェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は中日新聞杯で重賞を勝ち、勢いがある。もともとが堅実に走るタイプで、相手強化でも侮れない存在だ。