衆議院選挙の直後にNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、与党が3分の2を上回る議席を獲得し、中道改革連合が大きく議席を減らした選挙結果について「よかった」と答えた人が半数を超えました。この調査結果について、国会記者会館から中継です。

今回の調査で浮き彫りになったのは、惨敗した中道改革連合への期待の低さです。

中道には「期待しない」が8割に上ったわけですが、支持政党別に見ても野党支持層の間で、「期待しない」が77％、さらに中道支持層に限ってもおよそ4割が「期待しない」という結果になりました。ある政権幹部も、「気の毒だ」とするほどです。

また、野党支持層の間では、自民党が大きく議席を増やした理由について、「野党の党首に魅力がなかった」が64％に上っています。

中道は11日午後、議員総会を開き、惨敗の総括、さらに13日に予定する代表選のあり方についても議論します。中道としては、党への「期待の低さ」の払拭、そのための「顔」選び、まさに党の存亡がかかった正念場です。

一方、調査では、「野党がもっと議席を取った方がよかった」が49％、与党支持層に限っても、およそ3割がこう考えています。

この結果について、ある自民党のベテランは、「自民に対しては『強い日本』、野党には『格差縮小への期待』、双方が入り交じっているのでは」と分析しています。維新の幹部の一人も「国民はバランスを考えている。振り子は振れすぎると良くない」と受け止めています。ある自民党の若手は、衆院で与党が8割近い圧倒的議席を持つ状況に、「もう国会が機能しない」と懸念も示しています。

来週18日に召集される特別国会、中道の幹部は「しっかり論戦で実力を見せるしかない」、一方の総理周辺は「謙虚に行かなければ」と話しています。