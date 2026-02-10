お酒と競馬を愛するおじさんっぽいモデルとして、かつては「オジモ」の愛称で親しまれた高田秋さん。30代を迎え、母になった彼女がいま、新たな夢として語り始めたのは「子ども食堂のボランティア」でした。なぜいま「誰かのため」に動き出したのか。その心境の変化を伺いました。

【写真】「こんなかわいいママいる？」和服姿で生後半年のお子さんを抱く高田さん ほか（10枚目/全15枚）

競馬にハマった意外な理由は

── お酒と競馬が好きな、おじさんっぽいモデルということで、以前「オジモ」と呼ばれていたそうですね。ご自身としては、どう思われていましたか？

高田さん：「オジモ」は、前の事務所のマネージャーさんがつけてくれたんですけど、そのときは「おもしろい！」って思ってうれしかったのを覚えています。結局、そこまで流行らなかったのが残念だったんですけど…。その後、「日本イチ一緒に飲みたい美女」のキャッチフレーズをつけていただいて、それがけっこう浸透したみたいです。どちらにしても、私のことを思い出してくださる方が多いのはありがたいことですね。

── お酒と競馬が好きなキャラとして各番組でも人気でしたが、お酒だけでなく競馬もお好きとか。

高田さん：はい、競馬も大好きです。15年くらい前、新聞の連載記事のお仕事をきっかけに勉強を兼ねて競馬を始めました。その後、いろんな競馬の番組に出演するようになって、私自身、競馬が本当に好きになっていって。馬のかわいさ、走る姿の美しさにどんどん惹かれていきました。馬を知っていくと、競馬場の美しさ、競馬を取り巻くジョッキーや調教師など関係者の方たちの熱意とか魅力の深さを知ることができて、とにかく大好きになっていきました。

産後も競馬の仕事を続けている高田さん。楽しそう！

重賞レース（G1）で優勝するってものすごく大変なことで。そもそも、G1に出場できる馬って、一流芸能人の頂点の方たちみたいな存在なんですよ。そのなかでも、G1を取れる馬ってひと握りしかいないんです。そんな馬になるまで育てることがどんなに大変か。少し前までドラマ『ロイヤルファミリー』（TBS）が話題になっていましたが、私も調教師さんをはじめ競争馬に関わる方々が真摯に馬に向き合い、大事に育てている姿に魅了されています。競馬って単なるギャンブルじゃなくて、本当に素敵な世界なんです。

お仕事では8年間、MCをやらせてもらった『BSイレブン競馬中継』を、妊娠・出産と同時に卒業したんですけど、出産後もありがたいことに競馬のYouTube番組などに出させてもらっています。本当にうれしいですね。ずっと続けたいです。

── 馬券も買われるそうですが、年数が経つほどに予想が上手になって的中率が上がったりするものですか？

高田さん：いえいえ。競馬を始めた最初のころは人気の馬券を中心に買っていたので、当時のほうが当たっていたと思います。でも、馬の魅力を知っていくと、自分の推したい馬が出てくるんです。私の場合、成績があまりよくなくてもあえて本命にしちゃったりして。応援したくて買っちゃう。当たれば万馬券なんですけどね（笑）。

「認知症サポーター」の資格取得に挑戦したい

── 高田さんは、保育士二種免許、幼稚園教諭二種免許、小学校教諭二種免許の資格も取得されています。最近は、介護や終活をテーマにしたラジオ番組『ツナグワラジオ』でもMCをされるなど、福祉関係のお仕事でも活躍されていますね。

高田さん：はい。子ども関係の資格は大学のときに取ったんですけど、もともと子どもがすごく好きなんです。だから、資格を取ったときも苦労は感じなかったですね。お酒が大好きで、唎酒師（ききさけし）やワインソムリエなどお酒の資格も取得していますが、自分で取りたくて取ったもので、興味があることだったので勉強するのが楽しかったです。

介護や終活については、今まで関わることがなかった世界の知識を知る機会が増えて、すごく関心を持っているところです。たとえば、認知症の方に対する接し方を学んだり、認知症の方に対して自分ができる範囲のサポートをする「認知症サポーター養成講座」を未経験の自分でも取れることを知ったり。資格を取るのが好きなほうなので、今年チャレンジしたいと思っています。

今の夢は「子ども食堂でのボランティア」

── 介護や終活については、特にどんなことに関心を持っているのですか？

高田さん：私は今30代で、介護や終活、認知症のことってこれまで考えたことはほとんどありませんでした。でも、お仕事を通して、今から少しずつ考え始めたり、家族と話したりすることが大事なんじゃないかなと思うようになりました。

たとえば、終活をする場合、細かい確認事項があるんです。親のことでも自分のことでもいいんですけど、「最期は家で迎えたいのか、介護施設でもいいのか」とか。「施設で暮らすなら、譲れない条件はあるのか」とか。そういう確認は少しずつおいてもいいのかなと。預金も銀行のパスワードがある場所とか、誰に何を託すのかとか、少しずつ家族で話しておくことの大事さに気づくようになりました。

介護や終活について学んでいくと、意外とみんなにとって身近な問題で、いざというときに考えなきゃいけないことが多いんだなって。勉強になることがすごく多いです。いつからでもいいので、そういう準備を少しずつしておくと安心できるし、「自分が希望する施設に入所するにはこのくらいお金が必要だから頑張って仕事しよう」とか、金銭面でも今から計画を立てることもできるのかなと。誰しもが最期を迎えると思うと、30代の今から家族と大事にしたいことの共有はしておいて損はないのかなと思います。

昨年末家族で訪れた初ハワイにて。大事な家族が増えたぶん、将来についても考えるようになった

── 将来、挑戦してみたいことはありますか？

高田さん：私、小さいころから夢が2つあって、保育士の仕事か芸能界の仕事に就きたいと思っていたんです。芸能界の仕事は、ありがたいことに叶えられているので、いつか子どもの福祉に携われるといいなと思っています。

いちばんやってみたいのは、子ども食堂のボランティアです。今はまだ出産したばかりで子育てと仕事の両立で精一杯ですが、体力がもう少し持てたら、挑戦してみたい。いろんな境遇の子どもたちにおいしいご飯を食べてもらえたらいいな、楽しそうだなって思います。

…

昨年夏に待望の第一子を出産し、現在は家事育児と仕事を両立すべく奮闘中の高田さん。お子さんは最近、ハイハイを始めたそう。高田さん自身は、授乳中に期待していたほどは体重が落ちず、本気のダイエットを決意。近ごろ「生まれて初めて」美容に目覚め、日々頑張っているご褒美で自分にお金をかけてもいいよねと思い始めたそうです。

取材・文：高梨真紀 写真：高田 秋