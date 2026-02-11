◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）

プロレスラー大谷晋二郎が１１日、プロレスリング・ノアの後楽園ホール大会に来場した。

大谷は２０２２年４月１０日の両国国技館での試合で頸髄（けいつい）損傷の重傷を負い療養中。今回、マネジメント窓口業務をノアが担当することが決定。第１試合前にテーマソングにのって車椅子で花道に登場したた大谷は、札止めの会場からの「大谷コール」を全身で浴びると感極まって絶句した。

マイクを持ち「プロレスリング・ノアファンのみなさま、こんにちは！僕はプロレラー大谷晋二郎といいます」とあいさつし「今はケガで欠場中ですがいつか必ずまたリングに立つ…その変わらぬ思いで日々リハビリに治療…立ち上がっています」と明かした。

続けて「プロレスリング・ノアさんが手を差し伸べてくださいました。今の自分にやれること、やるべきこと、それをノアさんのご協力をいただきながら、ひとつひとつチャレンジしていきたいと思います」と明かすとホールのスクリーンにこの日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「大谷晋二郎 ひたすら前進チャンネル」を開設したことが発表された。

さらに「このＹｏｕ Ｔｕｂｅ、ひたすら前進チャンネルをみていただいた方、少しでも元気や勇気を届けられたらこんなにうれしいことはありません。よろしかったらチャンネル登録お願いします」とＰＲした。そして「４年ぶりの後楽園ホール、プロレスの空気、プロレスの匂い…やっぱり最高ですね。プロレスの世界に帰ってこれた…そんな気持ちがあふれてきます」と万感を込め「めちゃくちゃ厳しくてめちゃめちゃ温かい世界です。そんなプロレス界が大好きです」と明かし、プロレスの教科書の２７０ページを開き「何があってもあきらめず、ひたすら前進し夢にまで見たプロレスの世界に帰ってこれた今、心の底からこう思います…生きててよかった」と読み上げると拍手が起こり「僕はプロレスが大好きだ」と思いをささげた。

大会前に大谷とノアは記者会見し、今後、チャリティー活動を中心にファンへ大谷からのメッセージを各種ＳＮＳで発信、出演依頼、肖像権管理などを通じて大谷をサポートすることを発表した。