自民党の茂木敏充外務大臣が１０日、Ｘを更新。ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数が１０万人を突破し、銀の盾が届いたことを嬉しそうに報告した。

１月２３日に収録したＹｏｕＴｕｂｅを１０日に公開。茂木氏を「ボス」と呼ぶ自民党広報部長の鈴木貴子氏が「ボス！届きました」と荷物をお届け。茂木氏はＹｏｕＴｕｂｅからの荷物だと分かると「これは１０万超えるともらえるのかな」などと嬉しそうに開封を始めた。

だが厳重に梱包されており、茂木氏はカッターを使用。鈴木憲和氏は「カッター、ちゃんと使えるんですね」などとツッコむも、刃を出しっ放しにして机に置いていたことから貴子氏は「でもこれ、危ない。１回ずつしまうよ？」と注意だ。

必死に梱包をとき、箱から引っ張り出すと、茂木氏は「盾をいただきました」とニッコリ。憲和氏も「うちの子も尊敬すると思います」と羨望の眼差しだ。

茂木氏は、得意の英語で発音良く「Ｆｏｒ ｐａｓｓｉｎｇ １０００００ ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒｓ」と読み上げてみせた。貴子氏は「自民党広報、いい感じと言われているものの、１８万ぐらい。ボス個人で１４万。これはすごい」と絶賛。憲和氏も「ＹｏｕＴｕｂｅｒとして生きていく道も見えている。政治系ＹｏｕＴｕｂｅｒとして」とジョークも飛ばした。

茂木氏は、この盾を箱にしまおうとしたことから、貴子氏は「しまわないで！飾ります！」と注意。茂木氏は今後について「新しいＹｏｕＴｕｂｅ、お届けしていきたい」と意気込んでいた。