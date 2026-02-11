今日11日(祝:建国記念の日)の関東は、恵みの雨となりましたが、真冬の寒さが戻っています。東京都心の気温は朝より昼の方が低く、午前11時は4.0℃。午後は雨が止み少し上がりますが、それでも5℃前後と厳しい寒さとなるでしょう。ただ、厳しい寒さは今日まで。今週末は一気に4月並みとなるでしょう。融雪災害と花粉に注意が必要です。

今年初のまとまった雨も厳寒

今日11日(水:祝)の関東は、カラカラ空気を潤す恵みの雨となりましたが、厳しい寒さが戻っています。





東京都心では、明け方から南風から北風に変わり、気温は午前3時:10.4℃→午前6時:4.2℃→午前9時:3.2℃、そして午前11時は4.0℃と、朝より日中の方が低くなっています。午後は次第に雨は止みますが、気温は5℃前後とほぼ横ばいとなりそうです。沿岸部を中心に北よりの風がやや強く吹くため、体感温度は更に低く感じられそうです。お出かけの際は、家の中で一番厚手のコート+マフラー+手袋など、防寒対策を万全にしましょう。

日に日に気温上昇 今週末は4月並み 花粉や融雪災害に注意

真冬の寒さは今日11日(水・祝)までです。この先は日に日に気温が上がり、14日(土)バレンタインデーは各地で15℃を超え、東京都心は16℃と3月下旬並み、15日(日)は更に上がり17℃と4月上旬並みとなりそうです。来週は一時的に平年並みの気温に戻りますが、その後は再び気温が上昇し、サクラが咲く頃の陽気が続く見込みです。



今週末は春本番の暖かさとなるため、一気に花粉が本格化する可能性があります。今春は東京都内を含め例年より多い予想です。花粉症の方は、万全な対策が必要です。