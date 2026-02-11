ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平氏、春節前に北京で基層幹部・住民ねぎらう 習近平氏、春節前に北京で基層幹部・住民ねぎらう 習近平氏、春節前に北京で基層幹部・住民ねぎらう 2026年2月11日 11時41分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日午前、北京市西城区のコミュニティー食堂を視察する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳） 【新華社北京2月11日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は9、10両日、春節（旧正月）を控えた北京市を視察し、基層幹部や地域住民をねぎらった。１０日午前、北京市西城区のコミュニティー食堂を訪れ、休憩中の配達員と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１０日午前、北京市西城区の高齢者向け集合住宅を訪れ、高齢者と交流する習近平氏。（北京＝新華社配信／馮永斌）１０日午前、北京市西城区の高齢者向け集合住宅を訪れ、高齢者と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市西城区の高齢者向け集合住宅を訪れ、高齢者と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１０日午前、北京市西城区の高齢者向け集合住宅を訪れ、高齢者と交流する習近平氏。（北京＝新華社配信／馮永斌）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、伝統菓子の老舗「北京稲香村」を視察する習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、伝統菓子の老舗「北京稲香村」を視察する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区の新春マーケットを訪れ、地域住民と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区の新春マーケットを訪れ、地域住民と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区の新春マーケットを訪れ、地域住民と交流する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、全国各民族の人々、香港・マカオ両特別行政区と台湾の同胞、海外の華僑華人同胞に向けて新春の祝福を送る習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、全国各民族の人々、香港・マカオ両特別行政区と台湾の同胞、海外の華僑華人同胞に向けて新春の祝福を送る習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、全国各民族の人々、香港・マカオ両特別行政区と台湾の同胞、海外の華僑華人同胞に向けて新春の祝福を送る習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、全国各民族の人々、香港・マカオ両特別行政区と台湾の同胞、海外の華僑華人同胞に向けて新春の祝福を送る習近平氏。（北京＝新華社記者／殷博古）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、全国各民族の人々、香港・マカオ両特別行政区と台湾の同胞、海外の華僑華人同胞に向けて新春の祝福を送る習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）１０日午前、北京市東城区の商業エリア、隆福寺地区を訪れ、人々に手を振って応える習近平氏。（北京＝新華社配信／肖翔） リンクをコピーする みんなの感想は？