78歳・柏木由紀子、春を感じる上品×抜け感の“シニアコーデ”を紹介「さすが上品な着こなし」「清楚でプリティエレガント」
俳優の柏木由紀子（78）が10日、自身のインスタグラムを更新。ロングスカートを使った、春を感じる“シニアコーデ”を披露した。
【写真】「美しい」チェックスカート×ジャケットの上品な“シニアコーデ”を着こなす柏木由紀子
柏木は「春を感じる @isetan_shinjuku へは @sacaiofficial のお気に入りのスカートで アクセサリーは @boucheron」とつづり、伊勢丹新宿へ訪れたことを明かし、コーディネートで使ったアイテムのブランドをメンションして紹介している。
チェックのロングスカートに白のトップスを合わせ、黒のジャケットで上品さと抜け感を兼ね備えた、大人のエレガントコーデとなっていた。
春を先取りしたファッションに、コメント欄には「さすが上品な着こなし」「清楚でプリティエレガントの言葉がピッタリ」「伊勢丹の顔ですね」「美しい」などの反響が寄せられている。
【写真】「美しい」チェックスカート×ジャケットの上品な“シニアコーデ”を着こなす柏木由紀子
柏木は「春を感じる @isetan_shinjuku へは @sacaiofficial のお気に入りのスカートで アクセサリーは @boucheron」とつづり、伊勢丹新宿へ訪れたことを明かし、コーディネートで使ったアイテムのブランドをメンションして紹介している。
チェックのロングスカートに白のトップスを合わせ、黒のジャケットで上品さと抜け感を兼ね備えた、大人のエレガントコーデとなっていた。
春を先取りしたファッションに、コメント欄には「さすが上品な着こなし」「清楚でプリティエレガントの言葉がピッタリ」「伊勢丹の顔ですね」「美しい」などの反響が寄せられている。